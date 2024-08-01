Стоимость украинской электроэнергии превысила европейскую

На 1 августа индекс РСВ в Украине (стоимость электроэнергии на условиях «рынок сутки на перед») остается выше, чем в странах Европы, откуда мы импортируем этот ресурс, а также большинстве стран Западной Европы. Об этом свидетельствуют данные Оператора рынка и издания «Минфин», сообщает Новое время.

Так, в Украине стоимость электроэнергии на условиях РСВ составляет 113,59 Евро за МВт/ч, в то время как в Словакии она равна 97,43 Евро за МВт/ч, Польше — 96,8 Евро за МВт/ч. Такая тенденция сохраняется, по данным Оператора рынка, с 26 июля 2024 года.

Ниже, чем в Украине, электроэнергия стоит и в странах Западной Европы. Об этом говорится в обзоре издания Минфин, которое исследует индексы цен на различные ресурсы в Украине и мире. В частности в Великобритании с 31 июля на 1 августа электроэнергия стоила — 90 евро за МВт/ч, Германии — 75 евро за МВт/ч, Франции — 79 евро за МВт/ч и Испании 107 евро за МВт/ч. Дороже, чем в Украине есть электричество в Италии — 124 евро за МВт/ч.

Высокая стоимость электроэнергии в Украине сохраняется в связи с дефицитом этого ресурса из-за постоянных обстрелов энергосистемы россией. Также не дают опуститься ценам на электричество в Украине действующие ограничения цен на рынке — так называемые прайс-кэпы, установленные регулятором — НКРЭКУ.

Напомним, в июне Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из ЕС — 858,4 тыс. МВт/ч, что стало рекордом за последние 10 лет.