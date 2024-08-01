Беленюк назвав число українських спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення РФ
Станом на сьогодні відомо про 489 українських спортсменів, чия загибель пов'язана із наслідками повномасштабного вторгнення Росії на територію України, заявив народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк. З посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.
Він розповів, що в українському домі Volia Space, який облаштований у Парижі, пройшла презентація мультимедійного проєкту «Відроджені» (The Revived) про українських атлетів, що стали жертвами російської агресії.
«На сьогодні відомо про 489 загиблих українських спортсменів. Олімпіада – це ще один важливий майданчик, який допомагає донести світу правду про війну в Україні, про воєнні злочини РФ», - поінформував нардеп.
За його словами, потрібно використовувати всі можливості, щоб світ знав правду про війну в Україні.
«Люди повинні знати, що відбувається в нашій країні. Це не менш важливо, ніж самі виступи на Олімпійських іграх. Усі українські атлети в Парижі є амбасадорами держави. Тому ми гуртуємося і привертаємо увагу до теми російської агресії. Коли люди знатимуть правду, то будуть тиснути на свої уряди з вимогою активніше допомагати Україні», - зазначив парламентарій.
Він нагадав, що зараз на Олімпіаді присутні всього 15 російських і 16 білоруських спортсменів, що значною мірою стало результатом масштабної кампанії, проведеної Україною на різних рівнях, щоб не допустити до змагань атлетів країни-агресора й Білорусі.
«Дуже добре, що в багатьох дисциплінах росіяни вирішили самоусунутися, наприклад, це стосується федерації гімнастики й боротьби. Водночас частину російських атлетів заблокували, не давши їм змогу приїхати на змагання. Я вважаю, що це позитивний результат. Адже, коли ми починали боротьбу за те, щоб росіян не допустили до Олімпійських ігор, ми навіть не розраховували на такий результат. Ми принципово виступаємо за те, щоб російських атлетів взагалі не було на Олімпійських іграх», - наголосив Беленюк.