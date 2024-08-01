Беленюк назвал число украинских спортсменов, погибших в результате вторжения РФ

На сегодня известно о 489 украинских спортсменах, чья гибель связана с последствиями полномасштабного вторжения России на территорию Украины, заявил народный депутат, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк. Со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Он рассказал, что в украинском доме Volia Space, обустроенном в Париже, прошла презентация мультимедийного проекта «Возрожденные» (The Revived) об украинских атлетах, ставших жертвами российской агрессии.

«На сегодняшний день известно о 489 погибших украинских спортсменах. Олимпиада – это еще одна важная площадка, которая помогает донести миру правду о войне в Украине, о военных преступлениях РФ» , - проинформировал нардеп.

По его словам, нужно использовать все возможности, чтобы мир знал правду о войне в Украине.

«Люди должны знать, что происходит в нашей стране. Это не менее важно, чем сами выступления на Олимпийских играх. Все украинские атлеты в Париже являются амбасадорами государства. Поэтому мы сплачиваемся и привлекаем внимание к теме российской агрессии. Когда люди будут знать правду, будут давить на свои правительства с требованием активнее помогать Украине» , - отметил парламентарий.

Он напомнил, что сейчас на Олимпиаде присутствует всего 15 российских и 16 белорусских спортсменов, что в значительной степени стало результатом масштабной кампании, проведенной Украиной на разных уровнях, чтобы не допустить к соревнованиям атлетов страны-агрессора и Беларуси.