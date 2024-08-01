Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на приватизацію

Фонд державного майна України виставив на приватизацію 97,5% акцій "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату" (ЗАлК). Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль, повідомляє Кореспондент.

Фонд державного майна України виставив на приватизацію 97,5% акцій АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК). Стартова ціна – 151,9 млн грн.

Колись комбінат був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні з потужністю понад 100 тис. тонн на рік.

До складу підприємства входять 1 497 об'єктів нерухомості площею 370 929,85 кв.м, розташованих на 25 земельних ділянках загальною площею 216,0856 га.

Онлайн-аукціон відбудеться 6 серпня, заявки приймаються до 5 серпня.

За словами Коваля, приватизація дає шанс на відродження комбінату під керівництвом ефективного проукраїнського власника.

Нагадаємо, Фонд державного майна України оголосив у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації.

Раніше у Фонді держмайна озвучили плани приватизації на 2024 рік. Мовилося не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди, зокрема державних земель сільськогосподарського призначення.