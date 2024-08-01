Запорожский алюминиевый комбинат выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 97,5% акций Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК). Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль, сообщает Корреспондент.

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 97,5% акций ОАО Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК). Стартовая цена – 151,9 млн. грн.

Когда комбинат был единственным производителем первичного алюминия в Украине с мощностью более 100 тыс. тонн в год.

В состав предприятия входят 1497 объектов недвижимости площадью 370 929,85 кв.м, расположенных на 25 земельных участках общей площадью 216,0856 га.

Онлайн-аукцион состоится 6 августа, заявки принимаются до 5 августа.

По словам Коваля, приватизация дает шанс на возрождение комбината под руководством эффективного проукраинского собственника.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины объявил в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи онлайн-аукционы по крупной приватизации.

Ранее в Фонде госимущества были озвучены планы приватизации на 2024 год. Имелись не только продажи предприятий в рамках крупной приватизации, но аукционы по аренде, в том числе государственных земель сельскохозяйственного назначения.