ЄС та США проводять термінові переговори, щоб уникнути війни на Близькому Сході - FT

Дипломати США та Європейського Союзу проводять термінові переговори щодо Близького Сходу, намагаючись запобігти повномасштабній регіональній війні після того, як було вбито ватажка ХАМАСу та одного з командирів Хезболли. Про це пише газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників серед дипломатів, повідомляє Ліга.net.

Вони розповіли, що заступник голови зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора провів "критично важливі" перемовини в Тегерані, а головний представник Білого дому на Близькому Сході Бретт Макгерк провів переговори в Саудівській Аравії.

Співрозмовники FT зазначили, що переговори були зосереджені на тому, аби переконати Тегеран не відповідати або ж обмежитися "символічними діями", після того, як ізраїльські дипломати повідомили, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав і стримував це" , – сказав один із західних дипломатів, який брав участь у дискусіях.

У матеріалі FT йдеться, що 31 липня адміністрація президента США Джо Байдена провела термінові консультації з Ізраїлем та іншими союзниками, щоб спробувати відвести всі сторони від межі конфлікту.

Вашингтон намагався переконати Ізраїль прийняти виважену відповідь на ракетну атаку по Голанських висотах. Але атака в Тегерані лише посилила занепокоєння офіційних осіб США щодо того, що будь-яка відповідь може перерости в регіональний конфлікт, пишуть журналісти.

Старший офіцер розвідки у відставці Джонатан Панікофф зазначив, що можливість Вашингтона впливати на події, найімовірніше, буде досить обмеженою.