ЕС и США проводят срочные переговоры, чтобы избежать войны на Ближнем Востоке - FT

Дипломаты США и Европейского Союза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить полномасштабную региональную войну после того, как был убит главарь ХАМАС и один из командиров Хезболлы. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников среди дипломатов, сообщает Лига.net.

Они рассказали, что заместитель председателя внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел "критически важные" переговоры в Тегеране, а главный представитель Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк провел переговоры в Саудовской Аравии.

Собеседники FT отметили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран не отвечать или ограничиться "символическими действиями", после того как израильские дипломаты сообщили, что их военные не планируют дальнейших операций.

"Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это" , – сказал один из западных дипломатов, участвовавший в дискуссиях.

В материале FT говорится, что 31 июля администрация президента США Джо Байдена провела срочные консультации с Израилем и другими союзниками, чтобы попытаться увести все стороны от предела конфликта.

Вашингтон пытался убедить Израиль принять взвешенный ответ на ракетную атаку по Голанским высотам. Однако атака в Тегеране лишь усугубила обеспокоенность официальных лиц США относительно того, что любой ответ может перерасти в региональный конфликт, пишут журналисты.

Старший офицер разведки в отставке Джонатан Паникофф отметил, что возможность Вашингтона влиять на события, скорее всего, будет достаточно ограничена.