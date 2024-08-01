"Охматдит" вибрав для ремонту маловідому фірму, в МОЗ відреагували

Благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив переможця тендеру на невідкладний ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 8 липня. Ним стала запорізька компанія "Буд-Технолоджі". Про це йдеться на сайті Охматдиту, повідомляє ЛігаБізнес.

Вартість робіт – 307,45 млн грн (без ПДВ).

На оплату ремонту використають гроші, які зібрав благодійний фонд. На його рахунку 378,7 млн грн. Ще 297,1 млн грн є на рахунку самої лікарні. Також понад 320 млн гривень зібрали через платформу United24, поки що ці гроші не використовувалися.

У тендері взяли участь 14 будівельних компаній.

Видання Наші гроші пише, що пропозиція Буд-Технолоджі була однією з найдорожчих. Більшість конкурентів виставили пропозиції менше ніж 300 млн грн.

Охматдит вказує, що конкурсний відбір не був тендером в розумінні закону України "Про публічні закупівлі" (тобто лікарня не повинна була обирати найдешевшу пропозицію), а є "приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Проєкт реалізовуватиметься за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має і спроєктувати, і виконати будівельні роботи.

Переможець тендеру має 10 днів на розробку та затвердження графіку робіт, а після підписання договору – 45 календарних днів на встановлення вікон та внутрішній ремонт приміщень і п'ять місяців на виконання фасадних робіт, які не впливають на функціонування приміщень.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати міністру охорони здоров'я Віктору Ляшко.

"Договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок" , – написав він у Facebook.

Міністр пообіцяв, що Охматдит не просто відбудують, а зроблять ще кращим і сучаснішим.