"Охматдет" выбрал для ремонта малоизвестную фирму, в Минздраве отреагировали

Благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" объявил победителя тендера на неотложный ремонт фасада и внутренней отделки больницы, пострадавшей в результате российского ракетного удара 8 июля. Им стала запорожская компания "Буд-Технолоджи". Об этом говорится на сайте Охматдета, сообщает Лига.Бизнес.

Стоимость работ – 307,45 млн грн (без НДС).

На оплату ремонта используют деньги, собранные благотворительным фондом. На его счету находится 378,7 млн грн. Еще 297,1 млн грн есть на счету самой больницы. Также более 320 млн гривен собрали через платформу United24, пока эти деньги не использовались.

В тендере приняли участие 14 строительных компаний.

Издание Наши деньги пишет, что предложение Буд-Технолоджи было одним из самых дорогих. Большинство конкурентов выставили предложения менее 300 млн грн.

Охматдет указывает, что конкурсный отбор не был тендером в понимании закона Украины "О публичных закупках" (то есть больница не должна была выбирать самое дешевое предложение), а является "частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами".

Проект будет реализовываться по модели "Проектируй-строй", то есть подрядчик должен и спроектировать, и выполнить строительные работы.

У победителя тендера есть 10 дней на разработку и утверждение графика работ, а после подписания договора – 45 календарных дней на установку окон и внутренний ремонт помещений и пять месяцев на выполнение фасадных работ, не влияющих на функционирование помещений.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать министру здравоохранения Виктору Ляшко.

"Договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы. Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок" , — написал он в Facebook.

Министр пообещал, что Охмтадет не просто отстроят, а сделают еще лучше и современнее.