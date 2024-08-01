Збройні сили озвучили втрати армії РФ у липні

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що втрати російських військ в Україні за липень становили 35680 солдатів, повідомляє Корреспондент.

Загалом за липень українські оборонці ліквідували 35680 особового складу ворога. Окрім цього, ЗСУ знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема ворог втратив 300 танків, 653 бойових броньованих машин, 1520 артилерійських систем, 21 РСЗВ, 33 засоби ППО, 2103 одиниці автотехніки та 265 одиниць спецтехніки за місяць.

Окрім цього, наші захисники збили три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети.