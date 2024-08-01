Вооруженные силы озвучили потери армии РФ в июле

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что потери российских войск в Украине за июль составляли 35680 солдат, сообщает Корреспондент.

Всего за июль украинские защитники ликвидировали 35 680 личного состава врага. Кроме того, ВСУ уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

В частности, враг потерял 300 танков, 653 боевых бронированных машин, 1520 артиллерийских систем, 21 РСЗО, 33 средства ПВО, 2103 единицы автотехники и 265 единиц спецтехники в месяц.

Кроме того, наши защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеских ракеты.