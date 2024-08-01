Україна підпише безпекову угоду з ще однією країною

Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну.﻿ З посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, наразі важливим питанням є відносини України та її партнерів. Йде підготовка низки домовленостей, про які буде відомо вже у серпні.

"Це і безпекові угоди - завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей" , - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки. Саме це буде гарантією більших можливостей України зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози.

"Звичайно, ключове завдання - забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України" , - підкреслив він.

З початку року Україна вже підписала низку двосторонніх безпекових угод.У списку підписантів Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Польща, Європейський Союз.

Зокрема, 18 липня Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.

Нещодавно Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.