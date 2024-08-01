Україна підпише безпекову угоду з ще однією країною
Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну. З посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За його словами, наразі важливим питанням є відносини України та її партнерів. Йде підготовка низки домовленостей, про які буде відомо вже у серпні.
"Це і безпекові угоди - завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей", - розповів Зеленський.
Президент зауважив, що важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки. Саме це буде гарантією більших можливостей України зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози.
"Звичайно, ключове завдання - забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України", - підкреслив він.
З початку року Україна вже підписала низку двосторонніх безпекових угод.У списку підписантів Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Польща, Європейський Союз.
Зокрема, 18 липня Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.
Нещодавно Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.