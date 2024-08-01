Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной

Украина вскоре подпишет еще одно соглашение о безопасности. Также идет подготовка визитов лидеров ряда стран в Украину. Со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, важным вопросом являются отношения Украины и ее партнеров. Идет подготовка ряда договоренностей, о которых будет известно уже в августе.

"Это и соглашения о безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей" , - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы. Именно это будет гарантией больших возможностей Украины сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы.

"Конечно, ключевая задача – обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины" , - подчеркнул он.

С начала года Украина уже подписала ряд двусторонних сделок безопасности. В списке подписантов Великобритания, США, Япония, Германия, Польша, Европейский Союз.

В частности, 18 июля Украина подписала договоры безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском Вудстоке.

Недавно Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.