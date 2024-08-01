ЦРУ відіграло ключову роль в обміні ув'язненими з РФ – CNN

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.﻿﻿ Про це високопосадовець США розповів CNN на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

За інформацією телеканалу, директор ЦРУ Білл Бернс разом із іншими співробітниками управління брали безпосередню участь у переговорах про обмін.

Останню пропозицію щодо обміну розвідці Росії представили "в третій країні" наприкінці червня, де були присутні співробітники ЦРУ. На початку липня російська сторона повідомила Бернсу, що загалом погоджується на пропозицію. У середині липня її остаточно схвалили.