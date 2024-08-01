ЦРУ сыграло ключевую роль в обмене заключенными с РФ - CNN

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа. Об этом высокопоставленный чиновник США рассказал CNN на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

По информации телеканала, директор ЦРУ Билл Бернс вместе с другими сотрудниками управления принимали непосредственное участие в переговорах об обмене.

Последнее предложение по обмену разведке России представили "в третьей стране" в конце июня, где присутствовали сотрудники ЦРУ. В начале июля российская сторона сообщила Бернсу, что в целом соглашается на предложение. В середине июля оно было окончательно одобрено.