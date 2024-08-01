СБУ повідомила про підозру "воєнкору" з окупованого Луганська
Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «воєнкору» росіян, головному редактору пропагандистської інтернет-газети Наш Донбасс у тимчасово окупованому Луганську Вʼячеславу Яковенку. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.
Зловмисник позиціонує себе як «воєнкор» кремлівських медіа та публічно виправдовує війну Росії проти України, а також воєнні злочини російських військових.
За даними СБУ, фігурант готує замовні сюжети й прямі включення нібито з передової, проте насправді він ховається за більш ніж 100 км від переднього краю, звідки в ефірах російського телебачення поширює фейки про ситуацію на східному фронті.
Для підготовки постановочних кадрів Яковенко залучає інформаційні ресурси підпорядкованого йому окупаційного видання, а також поширює дезінформацію через свій Telegram-канал.
За даними слідства, колаборант ще у 2014 році приєднався до підконтрольного РФ терористичного угруповання Восток 13, що діяло на тимчасово окупованій території Луганської області.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вороже формування ввійшло до складу окупаційних з'єднань Південного військового округу країни-агресора. Фігурант «перепрофілювався» на пропагандиста та проводив інформаційні диверсії проти України, повідомили у СБУ.
Як наголосили правоохоронці, йому заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі.
Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.