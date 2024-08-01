СБУ сообщила о подозрении "военкору" из оккупированного Луганска

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому «военкору» россиян, главному редактору пропагандистской интернет-газеты Наш Донбасс во временно оккупированном Луганске Вячеславу Яковенко. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Злоумышленник позиционирует себя как «военкор» кремлевских медиа и публично оправдывает войну России против Украины, а также военные преступления российских военных.

По данным СБУ, фигурант готовит заказные сюжеты и прямые включения якобы с передовой, однако на самом деле он скрывается за более чем 100 км от переднего края, откуда в эфирах российского телевидения распространяет фейки о ситуации на восточном фронте.

Для подготовки постановочных кадров Яковенко привлекает информационные ресурсы подчиненного ему оккупационного издания, а также распространяет дезинформацию через свой Telegram-канал.

По данным следствия, коллаборационист еще в 2014 году присоединился к подконтрольной РФ террористической группировке Восток 13, действовавшей на временно оккупированной территории Луганской области.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину враждебное формирование вошло в состав оккупационных соединений Южного военного округа страны-агрессора. Фигурант «перепрофилировался» на пропагандиста и проводил информационные диверсии против Украины, сообщили в СБУ.

Как отметили правоохранители, ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.