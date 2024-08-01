Міноборони Британії вважає прибуття в Україну F-16 поворотним моментом у війні з Путіним

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент у боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним і його літаками Су-35.﻿ Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо" , - заявив Шеппс.