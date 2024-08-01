Минобороны Британии считает прибытие в Украину F-16 поворотным моментом в войне с Путиным
Прибывшие в Украину истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и его самолетами Су-35. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По его словам, первые украинские пилоты F-16 закончили обучение по полетам на истребителях еще в марте этого года.
"Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", – заявил Шеппс.