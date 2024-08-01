Міноборони РФ завищує кількість набраних контрактників - CIT

Російські опозиційні журналісти за результатами аналізу даних про одноразові виплати дійшли висновку, що Міноборони РФ завищує у півтора раза кількість контрактників: 640 тисяч замість реальних 426 тисяч. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання "Важные истории" та Conflict Intelligence Team (CIT), повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними про витрати федерального бюджету, із осені 2022-го до квітня 2024 одноразову виплату за укладення контракту (195 тис. рублів на той момент) отримали близько 426 тис. росіян. Міноборони ж озвучило цифру на 214 тис. осіб більше - за даними відомства на ту ж дату, на контрактну службу вступили 640 тис.

Недостовірність даних, озвучених російським військовим відомством, підтверджується й іншими спостереженнями. Зокрема, на фронті з'явилися окремі штурмові підрозділи з поранених солдатів, яких відправляють на милицях та з апаратами Ілізарова. За достатньої кількості набраних військових такого не було б, кажуть аналітики.