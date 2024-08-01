Минобороны РФ завышает количество набранных контрактников - CIT

Российские оппозиционные журналисты по результатам анализа данных о единовременных выплатах пришли к выводу, что Минобороны РФ завышает в полтора раза количество контрактников: 640 тысяч вместо реальных 426 тысяч.﻿ Об этом говорится в совместном расследовании издания "Важные истории" и Conflict Intelligence Team (CIT), сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным о расходах федерального бюджета, с осени 2022-го по апрель 2024 года единовременную выплату за заключение контракта (195 тыс. рублей на тот момент) получили около 426 тыс. россиян. Минобороны же озвучило цифру на 214 тыс. человек больше - по данным ведомства на ту же дату, на контрактную службу поступили 640 тыс.

Недостоверность данных, озвученных российским военным ведомством, подтверждается и другими наблюдениями. В частности, на фронте появились отдельные штурмовые подразделения из раненых солдат, которых отправляют на костылях и с аппаратами Илизарова. При достаточном количестве набранных военных такого не было бы, говорят аналитики.