У Байдена заявили, що в рамках угоди з РФ хотіли обміняти Навального

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язнених. Про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє Українська правда.

Салліван заявив, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".

"На жаль, він помер" , – додав він.

Зазначимо, що про угоду про обмін Навального раніше говорили його політичні соратники.