У Байдена заявили, що в рамках угоди з РФ хотіли обміняти Навального
Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язнених. Про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє Українська правда.
Салліван заявив, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".
"На жаль, він помер", – додав він.
Зазначимо, що про угоду про обмін Навального раніше говорили його політичні соратники.