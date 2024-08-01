У Байдена заявили, что в рамках сделки с РФ хотели обменять Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенных. Об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Украинская правда.
Салливан заявил, что США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".
"К сожалению, он умер", – добавил он.
Отметим, что о соглашении об обмене Навального ранее говорили его политические соратники.