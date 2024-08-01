Путін підписав укази про помилування ув’язнених у рамках обміну з Заходом

Російський диктатор Володимир Путін підписав укази про помилування ув’язнених у рамках масштабного обміну. Серед них колишній морпіх Пол Вілан і кореспондент The Wall Street Journal Еван Гришкевич. Про це пишуть російські пропагандисти, повідомляє Новое время.

У ФСБ також уточнили, що до Росії повернулися вісім росіян, затриманих у низці країн НАТО.

Російські спецслужби також повідомляють, що росіян, які повернулися, обміняли на групу осіб, які діяли «в інтересах іноземних держав».