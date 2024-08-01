Путин подписал указы о помиловании заключенных в рамках обмена с Западом

Российский диктатор Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных в рамках масштабного обмена. Среди них бывший морпех Пол Уилан и корреспондент The Wall Street Journal Эван Гришкевич.﻿ Об этом пишут российские пропагандисты, сообщает Новое время.

В ФСБ также уточнили, что в России вернулись восемь россиян, задержанных в ряде стран НАТО.

Российские спецслужбы также сообщают, что вернувшиеся россияне обменяны на группу лиц, действовавших «в интересах иностранных государств».