Між переговорами щодо обміну ув'язнених та війною в Україні зв'язку немає - Салліван

У Білому домі кажуть, що переговори з Росією про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою.﻿﻿ Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Європейська правда.

На питання, чи можуть переговори стосовно ув’язнених закласти певне підґрунтя для дипломатичних зусиль у контексті війни в Україні, радник Байдена наголосив, що США не бачать між ними зв’язку.

"Для нас вони перебувають у різних площинах" , – підкреслив Салліван.

"Перше – про практичне питання втілення обміну, друге – набагато складніше питання, де чільну роль відіграватимуть українці, а США будуть консультуватись зі своїми партнерами, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатись до такого дипломатичного кроку" , – додав він.

Україна не раз наполягала, що не буде вести переговорів із Росією, поки та відмовиться виконувати "формулу миру", що ґрунтується на Статуті ООН.

Водночас українська сторона прагне залучити представника РФ на другий "саміт миру".