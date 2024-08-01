Между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине связи нет - Салливан
В Белом доме говорят, что переговоры с Россией об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой. Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.
На вопрос, могут ли переговоры относительно заключенных заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине, советник Байдена отметил, что США не видят между ними связи.
"Для нас они находятся в разных плоскостях", – подчеркнул Салливан.
"Первое – о практическом вопросе воплощения обмена, второе – гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", – добавил он.
Украина не раз настаивала, что не будет вести переговоры с Россией, пока та откажется выполнять "формулу мира", основанную на Уставе ООН.
В то же время украинская сторона стремится привлечь представителя РФ на второй "саммит мира".