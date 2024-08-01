Между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине связи нет - Салливан

В Белом доме говорят, что переговоры с Россией об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.﻿﻿ Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.

На вопрос, могут ли переговоры относительно заключенных заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине, советник Байдена отметил, что США не видят между ними связи.

"Для нас они находятся в разных плоскостях" , – подчеркнул Салливан.

"Первое – о практическом вопросе воплощения обмена, второе – гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу" , – добавил он.

Украина не раз настаивала, что не будет вести переговоры с Россией, пока та откажется выполнять "формулу мира", основанную на Уставе ООН.

В то же время украинская сторона стремится привлечь представителя РФ на второй "саммит мира".