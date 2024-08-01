Зеленський розповів про запрошення відвідати Олімпіаду в Парижі

Президент Володимир Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон запрошував його відвідати церемонію відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі, але через складну ситуацію в Україні він поїхав на цей захід.

«Іноді я виїжджаю з України, в мене є ті чи інші зустрічі за кордоном, але зараз напружений момент на сході держави, непроста ситуація. По нас б’ють росіяни, їм все одно Олімпіада чи ні, і я вважаю, що не можу собі дозволити відкриття такої події» , - сказав президент в інтерв’ю французьким журналістам.

Він зазначив, що попри те, що Олімпійські ігри часом називають і політичною подією, але насамперед це свято для спортсменів. Однак додав, що для української збірної це не свято, а перемога, що вона в розпал війни змогла взяти участь в олімпіаді.

«Але мені зараз не до свят. І навряд чи я зможу відвідати церемонію закриття» , - підсумував Зеленський.

Зазначимо, що українські спортсмени завоювали на Олімпіаді на разі дві медалі – срібну та бронзову. Український стрілець Сергій Куліш завоював срібло, а 29 липня бронзу змогла вибороти фехтувальниця Ольга Харлан.