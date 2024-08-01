Зеленский рассказал о приглашении посетить Олимпиаду в Париже

Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон приглашал его посетить церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже, но из-за сложной ситуации в Украине он не посетил мероприятие.

«Иногда я уезжаю из Украины, у меня есть те или иные встречи за границей, но сейчас напряженный момент на востоке государства, непростая ситуация. По нас бьют россияне, им все равно олимпиада или нет, и я считаю, что не могу себе позволить открытие такого события» , - сказал президент в интервью французским журналистам.

Он отметил, что несмотря на то, что Олимпийские игры иногда называют и политическим событием, но, прежде всего, это праздник для спортсменов. Однако добавил, что для украинской сборной это не праздник, а победа, поскольку она в разгар войны смогла принять участие в олимпиаде.

«Но мне сейчас не до праздников. И вряд ли я смогу посетить церемонию закрытия» , - подытожил Зеленский.

Отметим, что украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде две медали - серебряную и бронзовую. Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро, а 29 июля бронзу смогла добыть в борьбе фехтовальщица Ольга Харлан.