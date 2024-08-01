У Баку заарештували кримінального авторитета з України

У столиці Азербайджану Баку арештували українського кримінального авторитета Олега Крапівіна ("Бакінського"), якому у 2022 році Україна заборонила в'їзд через підозру у співпраці з окупантами.﻿﻿ З посиланням на грузинські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

Як передають ЗМІ, його заарештували кілька днів тому співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Азербайджану.

За даними управління, рішенням Наріманівського районного суду щодо Крапівіна обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.

Нагадаємо, 26 червня 2022 року Україна заборонила Олегу Крапівіну перебування в Україні, анулювавши посвідку на проживання.

За даними сайту "Миротворець", підставою для цього були підозра у співпраці та пособництві окупантам, контакти з військовими злочинцями Кадирова в Україні і можлива передача ним частини гуманітарних вантажів в Запорізькій області.

Також на сайті повідомляють, що Крапівін згодом намагався вирішити питання з поверненням до України.