В Баку арестовали криминального авторитета из Украины

В столице Азербайджана Баку арестовали украинского криминального авторитета Олега Крапивина ("Бакинского"), которому в 2022 году Украина запретила въезд из-за подозрения в сотрудничестве с оккупантами.﻿﻿ Со ссылкой на грузинские СМИ, сообщает Украинская правда.

Как передают СМИ, его арестовали несколько дней назад сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, 26 июня 2022 года Украина запретила Олегу Крапивину пребывание в Украине, аннулировав вид на жительство.

По данным сайта "Миротворец", основанием для этого были подозрение в сотрудничестве и пособничестве оккупантам, контакты с военными преступниками Кадырова в Украине и возможная передача им части гуманитарных грузов в Запорожской области.

Также на сайте сообщают, что Крапивин впоследствии пытался решить вопрос с возвращением в Украину.