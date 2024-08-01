РФ через постачання F-16 Україні хоче скликати засідання Радбезу ООН

Країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.З посиланням на пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує заяву першого заступника постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського, повідомляє Hromadske.

"Ми у серпні таке засідання обов’язково проведемо. Тут немає якоїсь терміновості, тому що інформація надходить і уточнюється щодня, і до нього треба також добре підготуватися" , - заявив представник держави-агресора.

Також він сказав, що Росія планує порушити тему постачання Україні винищувачів F-16 на засіданнях, скликаних західними країнами.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця Росія головувала у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. 25 липня РФ скликала засідання Радбезу для "засудження" військової допомоги Києву для протистояння російській агресії. Україна відмовилася від участі у цьому засіданні.