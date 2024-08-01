РФ из-за поставок F-16 Украине хочет созвать заседание Совбеза ООН

Страна-агрессорка Россия намерена в августе инициировать заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить поставки западных истребителей F-16 в Украину. Со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, сообщает Hromadske.

"Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться" , - заявил представитель государства-агрессора.

Также он сказал, что Россия планирует поднять тему поставки Украине истребителей F-16 на заседаниях, созванных западными странами.

Напомним, что в течение прошлого месяца Россия председательствовала в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 25 июля РФ созвала заседание Совбеза для "осуждения" военной помощи Киеву для противостояния российской агрессии. Украина отказалась от участия в этом заседании.