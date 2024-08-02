Axios: У Білому домі готуються до нападу Ірану на Ізраїль

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані на початку цього тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє агенція Axios.

За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Чиновники очікують, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла".

Лідер руху Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на нещодавній обстріл армією Ізраїлю Бейрута, під час якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в рамках нинішньої атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії "викликало різкі антиізраїльські настрої" в усьому регіоні.

Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки.

За словами чиновника, підготовка включає задіяння американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів" , - сказав чиновник.

Військовий удар Ірану по Ізраїлю

30 липня ізраїльська армія ліквідувала у Тегерані одного з лідерів уруповання ХАМАС Ісмаїла Гані, а в Бейруті - командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра.

Після інцидентів, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розпорядився завдати прямого воєнного удару по Ізраїлю.

Сполучені Штати заявили про готовність допомогти Ізраїлю захиститися від безпілотників і балістичних ракет ісламістів.