Axios: В Белом доме готовятся к нападению Ирана на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране в начале этой недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает агентство Axios.

По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла".

Лидер движения Хасан Насралла также пообещал ответить на недавний обстрел армией Израиля Бейрута, во время которого погиб его главный военный советник.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании "вызвало резкие антиизраильские настроения" во всем регионе.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней" , - сказал чиновник.

Военный удар Ирана по Израилю

30 июля израильская армия ликвидировала в Тегеране одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Гани, а в Бейруте - командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра.

После инцидентов, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой военный удар по Израилю.

Соединенные Штаты заявили о готовности помочь Израилю защититься от беспилотников и баллистических ракет исламистов.