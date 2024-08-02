Курс валют НБУ на 2 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 2 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 серпня досяг рівня 41.1390 за 1 долар.
Євро подешевшав на 44.4013 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.6435 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 46.8981 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.3375 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,139 000
|EUR
|Євро
|44.401 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.643 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.898 100
|PLN
|Польський злотий
|10.337 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.