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Курс валют НБУ на 2 серпня

Курс валют НБУ на 2 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 2 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 серпня досяг рівня 41.1390 за 1 долар.

Євро подешевшав на 44.4013 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.6435 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 46.8981 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.3375 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,139 000 +0.1327
EUR Євро 44.401 300 --0.0003
GBP Фунт стерлінгів 52.643 500 +0.0078
CHF Швейцарський франк 46.898 100 +0.3159
PLN Польський злотий 10.337 500 --0.0145

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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