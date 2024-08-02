Курс валют НБУ на 2 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 2 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 серпня досяг рівня 41.1390 за 1 долар.

Євро подешевшав на 44.4013 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.6435 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 46.8981 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.3375 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,139 000 EUR Євро 44.401 300 GBP Фунт стерлінгів 52.643 500 CHF Швейцарський франк 46.898 100 PLN Польський злотий 10.337 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.