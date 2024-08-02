Курс валют НБУ на 2 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 августа, достиг уровня 41.1390 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 44.4013 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.6435 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 46.8981 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.3375 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.139 000 EUR Евро 44.401 300 GBP Фунт стерлингов 52.643 500 CHF Швейцарский франк 46.898 100 PLN Польский злотый 10.337 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.