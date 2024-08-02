Курс валют НБУ на 2 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 августа, достиг уровня 41.1390 за 1 доллар.
Евро подешевел на до 44.4013 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.6435 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 46.8981 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.3375 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.139000
|EUR
|Евро
|44.401300
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.643500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.898100
|PLN
|Польский злотый
|10.337500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.