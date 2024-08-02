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Курс валют НБУ на 2 августа

Курс валют НБУ на 2 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 августа, достиг уровня 41.1390 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 44.4013 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.6435 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 46.8981 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.3375 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.139000 +0.1327
EUR Евро 44.401300 --0.0003
GBP Фунт стерлингов 52.643500 +0.0078
CHF Швейцарский франк 46.898100 +0.3159
PLN Польский злотый 10.337500 --0.0145

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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