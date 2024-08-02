Акції соцмережі Трампа впали на $900 млн через кампанію Гарріс

Вартість акцій колишнього президента Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social впали на 900 мільйонів доларів після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс фактично почала свою передвиборчу кампанію 21 липня. Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Ціна акцій Trump Media & Technology Group – компанії-власнику Truth Social – впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін і підтримав обрання Гарріс.

До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як 4 мільярди доларів, нині ж опустилась до 3,1 мільярда доларів.

Вартість акцій додатково підірвав їхній розпродаж у четвер, 1 серпня, на тлі соцопитувань, які показали зменшення шансів експрезидента США перемогти на виборах у листопаді 2024 року.

Це не єдина проблема Truth Social: в червні кількість унікальних відвідувачів платформи впала на 38% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За оцінками Bloomberg, статки Трампа до падіння вартості акцій становили 5,9 мільярда доларів.

Кампанія Камали Гарріс минулого тижня повідомила про збір понад 200 мільйонів доларів, що стало рекордом в історії виборів.

До зняття Байдена з виборів кампанія Дональда Трампа повідомляла про сплеск пожертв після оголошення йому вироку в суді Нью-Йорка.