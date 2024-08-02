Акции соцсети Трампа упали на $900 млн из-за кампании Харрис

Стоимость акций бывшего президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social упали на 900 миллионов долларов после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию 21 июля. Об этом пишет CNN, сообщает Европейская правда.

Цена акций Trump Media & Technology Group – компании-владельца Truth Social – упала примерно на 23% с тех пор, как президент Джо Байден объявил об отказе идти на второй срок и поддержал избрание Харрис.

До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в компании составляла чуть более 4 миллиардов долларов, сейчас же опустилась до 3,1 миллиарда долларов.

Стоимость акций дополнительно подорвала их распродажа в четверг, 1 августа, на фоне соцопросов, которые показали уменьшение шансов экс-президента США победить на выборах в ноябре 2024 года.

Это не единственная проблема Truth Social: в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам Bloomberg, состояние Трампа до падения стоимости акций составляло 5,9 миллиарда долларов.

Кампания Камалы Харрис на прошлой неделе сообщила о сборе более 200 миллионов долларов, что стало рекордом в истории выборов.

До снятия Байдена с выборов кампания Дональда Трампа сообщала о всплеске пожертвований после оглашения ему приговора в суде Нью-Йорка.