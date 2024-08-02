Щонайменше 8 громадян Індії, завербованих РФ, загинули на війні в Україні

Вісім громадян Індії загинули у війні в Україні на боці окупантів. Ці дані індійський уряд повідомив парламенту 1 серпня, повідомляє Лівий берег.

До цього МЗС визнавало загибель лише чотирьох громадян Індії. Міністр закордонних справ Індії у відповіді на запит парламенту повідомив, що точна кількість громадян, завербованих Росією, невідома, але 63 людини подали прохання про їх дострокове звільнення з лав російської армії.

Більшість іноземців була завербована для "допоміжної" роботи, як кухарями.

Міністр закордонних справ Сінгх додав, що принаймні 12 індійців вже "списалися" з російської армії, ще 63 домагаються дострокового звільнення.

Питання вербування індійців до російської армії під час візиту до Москви піднімав прем'єр Нарендра Моді. Сінгх сказав, що Моді "рішуче підтвердив термінову необхідність дострокового звільнення всіх громадян Індії" зі збройних сил Росії. Міністерство закордонних справ закликало всіх індійців "виявляти належну обережність під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії" і "триматися подалі від цього конфлікту".

Нагадаємо, Росія вербує іноземців на війну ще з першого року повномасштабного вторгнення. Вона заманює громадян з бідних країн обіцянками високої зарплати, при цьому обіцяє їм роботу кухарями і будівельниками. Натомість іноземці без підготовки та забезпечення опиняються на передовій. За даними Bloomberg, Росія задіяла іноземців у штурмах на Харківському напрямку.

Географія вербування широка: від Латинської Америки до Африки, Азії, Балкан, мігрантів на фінському кордоні. Контракти діють щонайменше рік. МЗС Індії вже зверталося до Росії з проханням припинити вербування.

З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували $5140 початкових виплат та зарплати від 1973 доларів. З травня 2023 Росія зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.