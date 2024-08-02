По меньшей мере, 8 граждан Индии, завербованных РФ, погибли на войне в Украине

Восемь граждан Индии погибли в войне в Украине на стороне окупантов. Эти данные индийское правительство сообщило парламенту 1 августа, сообщает Левый берег.

До этого МИД признавал гибель только четырех граждан Индии. Министр иностранных дел Индии в ответе на запрос парламента сообщил, что точное количество граждан, завербованных Россией, неизвестно, но 63 человека подали прошение об их досрочном освобождении из рядов российской армии.

Большинство иностранцев было завербовано для "вспомогательной" работы, как поварами.

Министр иностранных дел Сингх добавил, что по крайней мере 12 индийцев уже "списались" из российской армии, еще 63 добиваются досрочного освобождения.

Вопрос вербовки индейцев в российскую армию во время визита в Москву поднимал премьер Нарендра Моди. Сингх сказал, что Моде "решительно подтвердил срочную необходимость досрочного освобождения всех граждан Индии" из вооруженных сил России. Министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске возможностей трудоустройства в России" и "держаться подальше от этого конфликта".

Напомним, Россия привлекает иностранцев на войну еще с первого года полномасштабного вторжения. Она привлекает граждан из бедных стран обещаниями высокой зарплаты, при этом обещает им работу поварами и строителями. Иностранцы же без подготовки и обеспечения оказываются на передовой. По данным Bloomberg, Россия задействовала иностранцев в штурмах в Харьковском направлении.

География вербовки широка: от Латинской Америки до Африки, Азии, Балкан, мигрантов на финской границе. Контракты действуют не менее года. МИД Индии уже обращался в Россию с просьбой прекратить вербовку.

С июня 2023 г. Россия призвала граждан соседних с ней стран пойти на войну против Украины. В Армении и Казахстане были онлайн-рекламы, предлагавшие $5140 первоначальных выплат и зарплаты от 1973 долларов. С мая 2023 г. Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии с призывом идти воевать в обмен на ускоренное получение гражданства и зарплаты по 4160 долларов. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий, несмотря на рост потерь.