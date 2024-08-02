Bloomberg: Союзники стурбовані зростанням впливу Єрмака в Україні

Міжнародна агенція Bloomberg написала про діяльність Андрія Єрмака на посаді глави Офісу президента, про його зростаючий вплив, занепокоєння цим союзників України та про кадрові рішення, до яких міг бути причетний очільник ОП, повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття Bloomberg.

"Оскільки російський наступ триває вже третій рік, деякі міжнародні прихильники України дедалі більше стурбовані тим, наскільки багато рішень зосереджено в руках 52-річного Єрмака, кінопродюсера-одноденки, який став єдиним наближеним до президента (Зеленського – ред.), що має прямий вплив на все - від зовнішньої політики до військового планування".

Сам Єрмак в інтерв′ю агенції заперечив свій зростаючий вплив.

"Я не беру участь у кожній роботі, я лише координую. Так, я дуже пишаюся тим, що президент запитує мою думку, але він запитує мою думку, тому що я отримую результати" , - сказав він.

Bloomberg зазначає, що занепокоєння щодо Єрмака з'являється у небезпечний для Зеленського момент. По-перше, зазначає агентство, мова йде про подальшу підтримку союзників у зв′язку з президентськими виборами в США, по-друге, український президент сам вразливий щодо своїх президентських повноважень, які б вже закінчились, якби не воєнний стан.

Як зазначає агентство, ідея про те, що Зеленський не має належного мандата на керівництво військовими діями в Україні, є тезою, яку проштовхують у Кремлі.

"Але, як і більшість найкращих пропагандистських тез, вона зачіпає реальні питання про те, наскільки життєздатним є призупинення нормального демократичного процесу в довгостроковій перспективі, особливо в умовах, коли починають з'являтися ознаки розчарування в уряді" , - говориться у статті.

"Це все робиться просто для того, щоб атакувати мене" , - сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg television від 3 липня, в якому він назвав Єрмака "потужним менеджером".

У статті також йдеться про те, що "піднесення Єрмака" супроводжувалося падінням багатьох інших високопосадовців, часто від рук Єрмака, як стверджують люди, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

При цьому, як пише Bloomberg, кадрові перестановки, які приписують Єрмаку, викликали занепокоєння, що будь-яке подальше посилення жорсткості серед Зеленського та його найближчого оточення може "виснажити енергію для вкрай необхідних реформ - навіть для боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права", як стверджують люди, знайомі з оцінками в західних столицях.

"Але мандат Єрмака ширший, ніж у будь-якого з його попередників. Він відігравав центральну роль у прийнятті всіх ключових рішень у воєнний час: заміна головного генерала Зеленського, постачання зброї, переговори про гарантії безпеки, нагляд за обміном полоненими і - на саміті у Швейцарії - залучення Глобального Півдня на бік Києва" , - йдеться у статті.

Деякі чиновники, стверджується у матеріалі, порівнюють роль Єрмака з роллю головного виконавчого директора, а Зеленський виконує функції голови.

"Звичайно, я читаю і чую про те, що люди говорять про мою владу, але скажіть мені, будь ласка, як я використовую цю владу? Працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень, брати на себе більше зобов'язань і більше ризиків" , - сказав Єрмак в інтерв'ю агентству.

Він додав, що Зеленський - "це людина, яка вважає, що важливо слухати і знати різні думки. Він завжди приймає рішення самостійно".

"Члени Альянсу уважно стежать за подіями в Україні. Заміна популярного українського генерала Валерія Залужного в лютому викликала незадоволення в столицях країн НАТО саме тоді, коли Київ зіткнувся з новим російським наступом" , - пише Bloomberg.

Агенція з посиланням на джерела, твердить, що у травні Єрмак зіграв важливу роль у відставці міністра інфраструктури Олександра Кубракова, чиновника, який колись мав прямий зв'язок із Зеленським і був близький до адміністрації Байдена.

"Офіс президента не зміг адекватно пояснити цю відставку серед інших кадрових змін, що змусило іноземні уряди ламати голову над цим кроком" , - зазначає Bloomberg з посиланням на джерела.

Зеленський, говориться у статті з посиланням на джерела, іноді терпить "безжальні методи" Єрмака, оскільки вважає його фахівцем з вирішення проблем, який пропонує швидкі та прості рішення, не обтяжуючи самого президента.

Довіра Зеленського до Єрмака була на рівні довіри до його дружини Олени Зеленської, твердять джерела Bloomberg, за їхніми словами, Єрмак навіть приєднувався до подружжя під час закордонних відпусток до війни.

Останнім часом Єрмак, говориться у статті, займається дипломатичною діяльністю як архітектор мирного плану України, який має на меті залучити союзників за межами Заходу до вимог Києва припинити війну до того, як почнеться переговорний процес з більш ізольованою Росією.