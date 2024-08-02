Bloomberg: Союзники обеспокоены растущим влиянием Ермака в Украине

Международное агентство Bloomberg написало о деятельности Андрея Ермака на посту главы Офиса президента, о его растущем влиянии, беспокойстве этим союзников Украины и о кадровых решениях, к которым мог быть причастен глава ОП, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит статья Bloomberg.

"Поскольку российское наступление продолжается уже третий год, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько много решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, кинопродюсера-однодневки, который стал единственным приближенным к президенту (Зеленского - ред.), имеющим прямое влияние на все - от внешней политики до военного планирования".

Детали: Сам Ермак в интервью агентству отрицает свое растущее влияние.

"Я не участвую в каждой работе, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но он спрашивает мое мнение, потому что я получаю результаты" , - сказал он.

Bloomberg отмечает, что беспокойство относительно Ермака появляется в опасный для Зеленского момент. Во-первых, отмечает агентство, речь идет о дальнейшей поддержке союзников в связи с президентскими выборами в США, во-вторых, украинский президент сам уязвим относительно своих президентских полномочий, которые бы уже закончились, если бы не военное положение.

Как отмечает агентство, идея о том, что Зеленский не имеет надлежащего мандата на руководство военными действиями в Украине, является тезисом, который проталкивают в Кремле.

"Но, как и большинство лучших пропагандистских тезисов, она затрагивает реальные вопросы о том, насколько жизнеспособным является приостановление нормального демократического процесса в долгосрочной перспективе, особенно в условиях, когда начинают появляться признаки разочарования в правительстве" , - говорится в статье.

"Это все делается просто для того, чтобы атаковать меня" , - сказал Зеленский в интервью Bloomberg television от 3 июля, в котором он назвал Ермака "мощным менеджером".

В статье также говорится о том, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака, как утверждают люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

При этом, как пишет Bloomberg, кадровые перестановки, которые приписывают Ермаку, вызвали беспокойство, что любое дальнейшее усиление жесткости среди Зеленского и его ближайшего окружения может "истощить энергию для крайне необходимых реформ - даже для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права", как утверждают люди, знакомые с оценками в западных столицах.

"Но мандат Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии всех ключевых решений в военное время: замена главного генерала Зеленского, поставки оружия, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и - на саммите в Швейцарии - привлечение Глобального Юга на сторону Киева" , - говорится в статье.

Некоторые чиновники, утверждается в материале, сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, а Зеленский выполняет функции председателя.

"Конечно, я читаю и слышу о том, что люди говорят о моей власти, но скажите мне, пожалуйста, как я использую эту власть? Работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, брать на себя больше обязательств и больше рисков" , - сказал Ермак в интервью агентству.

Он добавил, что Зеленский - "это человек, который считает, что важно слушать и знать разные мнения. Он всегда принимает решения самостоятельно".

"Члены Альянса внимательно следят за событиями в Украине. Замена популярного украинского генерала Валерия Залужного в феврале вызвала недовольство в столицах стран НАТО именно тогда, когда Киев столкнулся с новым российским наступлением" , - пишет Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники, утверждает, что в мае Ермак сыграл важную роль в отставке министра инфраструктуры Александра Кубракова, чиновника, который когда-то имел прямую связь с Зеленским и был близок к администрации Байдена.

Зеленский, говорится в статье со ссылкой на источники, иногда терпит "безжалостные методы" Ермака, поскольку считает его специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения, не обременяя самого президента.

Доверие Зеленского к Ермаку было на уровне доверия к его жене Елене Зеленской, утверждают источники Bloomberg, по их словам, Ермак даже присоединялся к супругам во время заграничных отпусков до войны.

В последнее время Ермак, говорится в статье, занимается дипломатической деятельностью как архитектор мирного плана Украины, который имеет целью привлечь союзников за пределами Запада к требованиям Киева прекратить войну до того, как начнется переговорный процесс с более изолированной Россией.