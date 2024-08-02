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Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю загрози з боку Ірану

Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю загрози з боку Ірану
Фото: The White House

Президент США Джо Байден поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови глава США підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, повідомляє Ліга.net.

"Байден підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, Хезболли та хуситів", – йдеться у заяві.

Байден та Нетаньягу обговорили зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників.

Також американський лідер наголосив на важливості постійних зусиль з деескалації ширшої напруженості в регіоні. До цього заклику долучилася також віцепрезидентка Камала Гарріс.

1 серпня дипломати США та Європейського Союзу провели термінові перемовини щодо Близького Сходу, намагаючись запобігти повномасштабній регіональній війні після того, як було вбито ватажка ХАМАС та одного із командирів Хезболли.  

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