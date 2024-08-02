Байден обсудил с премьером Израиля угрозы со стороны Ирана

Президент США Джо Байден пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора глава США подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, сообщает Лига.net.

"Байден подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в том числе его марионеточных террористических группировок ХАМАС, Хезболлы и Хуситов" , – говорится в заявлении.

Байден и Нетаньяху обсудили усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников.

Также американский лидер отметил важность постоянных усилий по деэскалации более широкой напряженности в регионе. К этому призыву присоединилась также вице-президент Камала Харрис.

1 августа дипломаты США и Европейского Союза провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить полномасштабную региональную войну после того, как был убит главарь ХАМАС и один из командиров Хезболлы.