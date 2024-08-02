Трамп у липні зібрав $140 млн на кампанію: це більше, ніж у червні

За липень на підтримку кандидатури Дональда Трампа зібрали $140 млн, повідомили представники його команди. Це більше, ніж у червні, коли прихильники республіканця пожертвували йому 112 млн. Про це пише Politico, повідомляє Лівий берег.

Повні дані щодо підтримки його суперниці-демократки Камали Гарріс невідомі, але раніше члени її команди говорили, що зібрали 200 млн доларів за один лише перший тиждень. Джо Байден, до того як відмовився від участі в виборах, зібрав $240 млн.

Кампанія Трампа за весь час отримала 327 млн доларів. У липні відбулися визначні й переломні події для цьогорічних передвиборчих перегонів: на Байдена посилили тиск після провалу на дебатах, після чого він зрештою вийшов із гри, на Трампа вчинили замах, а також він назвав ім'я свого віцепрезидента – Джей Ді Венса.

Журналісти вважають, що Трамп покладатиметься на Венса, щоб використати свої зв'язки з Силіконової долини для збору коштів.