Трамп в июле собрал $140 млн на кампанию: это больше, чем в июне

За июль в поддержку кандидатуры Дональда Трампа собрали $140 млн., сообщили представители его команды. Это больше, чем в июне, когда поклонники республиканца пожертвовали ему 112 млн. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Полные данные о поддержке его соперницы-демократки Камалы Гаррис неизвестны, но ранее члены ее команды говорили, что собрали 200 млн долларов за одну лишь первую неделю. Джо Байден, прежде чем отказался от участия в выборах, собрал $240 млн.

Кампания Трампа за все время получила 327 млн долларов. В июле произошли значительные и переломные события для предвыборной гонки этого года: на Байдена усилили давление после провала на дебатах, после чего он в конце концов вышел из игры, на Трампа покушались, а также он назвал имя своего вице-президента – Джей Ди Венса.

Журналисты считают, что Трамп будет полагаться на Венса, чтобы использовать свои связи с долины Силикона для сбора средств.