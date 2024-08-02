Підвищення зарплат вчителям найближчим часом неможливе - Лісовий

Підвищення зарплат вчителям найближчим часом неможливе, оскільки понад 70% держбюджету витрачається на оборону, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий заявив на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину.

"Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат.

Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", — сказав очільник МОН.

Посадовець нагадав, що понад 70% держбюджету витрачається на оборону.

"Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога — і переводимо освіту в пріоритет №1" , — підсумував міністр.

Як повiдомлялось, 24 червня Лісовий заявив, що в Україні вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочку від мобілізації, як це було раніше.