Повышение зарплат учителям в ближайшее время невозможно - Лесовой

Повышение зарплат учителям в ближайшее время невозможно, поскольку более 70% госбюджета тратится на оборону, сообщает Деловая столица.

Об этом министр образования Оксен Лесовой заявил на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"Это очень болезненная проблема… Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат.

Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", — сказал глава МОН.

Чиновник напомнил, что более 70% госбюджета тратится на оборону.

"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага — и переводим образование в приоритет №1" , — подытожил министр.

Как сообщалось, 24 июня Лесной заявил, что в Украине вступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, как это было раньше.