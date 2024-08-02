Україна повернула 250 тіл полеглих військових – Координаційний штаб

Україна 2 серпня повернула 250 тіл полеглих українських військових.

Про це повідомляє﻿ Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", – зазначили у штабі.

Після ідентифікації тіла загиблих українських військових передадуть рідним для поховання.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.